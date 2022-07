Este artigo é sobre Leiria . Veja mais na secção Local

O corpo do homem de 28 anos que desapareceu no sábado em Figueiró dos Vinhos, enquanto praticava desportos náuticos, no Rio Zêzere, foi hoje encontrado, disse fonte da GNR de Leiria à agência Lusa.

© 2022 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.