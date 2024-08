Segundo a agência ANSA, os mergulhadores dos bombeiros identificaram esta manhã o corpo sem vida da última pessoa desaparecida do naufrágio, Hannah Lynch, a filha de dezoito anos do magnata inglês Mike Lynch.

Bastaram poucos minutos, na madrugada de segunda-feira, para afundar o veleiro de luxo em Itália. A bordo do Bayesian seguiam 12 passageiros e 10 membros da tripulação, tendo a guarda-costeira conseguido resgatar com vida 15 pessoas, entre as quais uma criança de apenas um ano de idade. Logo nesse dia, o cozinheiro do barco foi dado como morto.

As restantes seis vítimas são proprietário da embarcação, o magnata britânico da tecnologia Mike Lynch e a sua filha Hannah, o presidente da Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, e a sua mulher, Anne Elizabeth Judith Bloomer, um advogado de Lynch, Chris Morvillo, e a sua mulher, Nada Morvillo.

Até ao dia de hoje, as autoridades estiveram envolvidas em operações de busca para resgatar seis desaparecidos do veleiro que se encontra naufragado a mais de 50 metros de profundidade ao largo de Porticiello, perto de Palermo.

As autoridades locais já abriram uma investigação para determinar as causas precisas do acidente, tendo interrogado o capitão do Bayesian, James Catfield, 51 anos, durante cerca de duas horas, para perceber como o iate naufragou.

Até agora, julga-se que terá sido causado por uma tromba de água que se criou durante uma violenta tempestade ao largo da Sicília. Segundo imagens divulgadas nas redes sociais, o veleiro estava ancorado e com luzes acesas, possivelmente devido a uma festa, quando tudo aconteceu.