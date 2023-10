"Aproximadamente 1.500 corpos de combatentes do Hamas foram encontrados em Israel", disse o porta-voz militar Richard Hecht, acrescentando que as forças de segurança "restauraram mais ou menos o controlo sobre a fronteira" com Gaza.

“Desde ontem à noite sabemos que ninguém entrou, mas infiltrações ainda podem acontecer.”

O exército “quase completou” a evacuação de todas as comunidades perto da fronteira, acrescentou.

Hecht disse que os militares enviaram 35 batalhões para a área fronteiriça.

“Estamos a construir uma infraestrutura para operações futuras”, disse.

Antes do amanhecer de terça-feira, os militares israelitas atacaram o que disseram ser alvos do Hamas em Gaza, especialmente no bairro de Rimal e na cidade de Khan Yunis, no sul.