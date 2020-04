Médicos, enfermeiros, auxiliares, entre outros, não vão receber o aumento que vai começar a ser pago aos funcionários públicos já este mês. Para estes profissionais de saúde, os seus recibos de vencimento só vão assinalar este aumento apenas em maio devido a um erro informático. A notícia foi avançada esta terça-feira pelo jornal Público.

A informação foi confirmada ao diário por fonte do Ministério de Saúde. "O pagamento em abril depende das circunstâncias concretas de cada área. No Ministério da Saúde não foi possível efetuar a parametrização dos sistemas informáticos no corrente mês. O processamento ocorrerá no próximo mês, com efeitos a janeiro", conta.

Falando concretamente da situação dos médicos, Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), assinala a "incompetência do Ministério da Saúde, além de não proteger os profissionais, vê-se nas pequenas coisas". Já Emanuel Boieiro, dirigente do Sindicato dos Enfermeiros, considera a situação inaceitável. "É inadmissível que quem está na linha da frente do combate à pandemia seja prejudicado", disse.

Segundo o Público, o sistema informático responsável pelos pagamentos dos profissionais de saúde é gerido pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, entidade que está a avaliar a situação. Todavia, remeteu "para mais tarde uma justificação para o sucedido".

Os funcionários públicos começaram na segunda-feira, dia 20, a receber os salários de abril com os aumentos de 0,3% para a generalidade dos trabalhadores e de 10 euros para as remunerações inferiores a 700 euros, com retroativos a janeiro.