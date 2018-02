Um engenho explosivo foi encontrado na tarde desta terça-feira, 20 de fevereiro, por um grupo de alunos que se encontrava a realizar atividades numa praia de São Pedro de Moel, concelho da Marinha Grande. Objeto já foi detonado.

Ao SAPO24, o comandante da Capitania da Nazaré, capitão-tenente Paulo Agostinho, revelou que o engenho explosivo de carga de sinalização, trazido pelo mar, "não detonou" e continha essencialmente fósforo.

O objeto foi encontrado por um grupo de alunos que estava a fazer atividades junto à concessão "Old Beach", a sul da praia das Pedras Negras. Ao verem escrito no engenho "não mexer" e "contactar as autoridades", os responsáveis pelo grupo de alunos assim o fez.

De imediato foi estabelecido um perímetro de segurança. Para além disso, foram enviadas fotografias para Lisboa para proceder à identificação do engenho.

Estabelecido um perímetro de segurança, foi efetuada a deflagração controlada e limpo o local tendo a operação sido dada por terminada pelas 21:45 de hoje. No local esteve uma equipa de mergulhadores da Marinha, especializados na inativação de engenhos explosivos, e a Polícia Marítima.

O objeto será agora enviado para o centro de armamento da Marinha para identificar a sua origem, a partir do número de série registado.

[Notícia atualizada às 23h26]