Uma figura-chave no movimento de extrema-direita que desempenhou um papel de liderança no ataque de 6 de janeiro ao Capitólio por partidários de Trump, "Henry" Tarrio foi preso dois dias antes do evento por derrubar um cartaz de uma igreja de Washington em 12 de dezembro e queimá-lo, de acordo com o Departamento de Justiça.

Nativo de Miami, foi acusado de destruição de propriedade, em parte devido a uma fotografia que publicou nas redes sociais posando com o cartaz e um isqueiro nas mãos.

Tarrio também foi acusado de porte de dois carregadores de armas de fogo de alta capacidade, ilegais na capital dos Estados Unidos.

O homem de 37 anos organizou manifestações pró-Trump contra os protestos de justiça racial Black Lives Matter que abalaram o país durante grande parte de 2020, após a morte de afro-americanos às mãos de agentes da polícia brancos.

No final do ano passado, Tarrio angariou ativamente apoio para a tomada do Capitólio em 6 de janeiro, na qual centenas de apoiantes de Trump, incluindo membros de milícias violentas de direita como os Proud Boys, invadiram os corredores da sede do Congresso americano a fim de evitar a certificação de Joe Biden como o vencedor da eleição presidencial.

"Eles olham-nos quase como soldados da direita", declarou Tarrio num podcast antes de 6 de janeiro. "Isso é real. Estamos em guerra." Mas, quando Tarrio chegou a Washington dois dias antes, foi preso pelo evento de 12 de dezembro e condenado a ficar fora da cidade até à sua audiência em tribunal.

Em julho, declarou-se culpado das acusações num acordo judicial, tendo agora sido sentenciado a 155 dias de prisão e a pagar uma multa de 1,000 dólares e uma restituição de 347 dólares à igreja.

Identificados com as cores preto e amarelo, os Proud Boys ganharam notoriedade quando o presidente Trump lhes disse para "recuar e esperar" durante um debate em setembro de 2020 com Biden, então candidato democrata à presidência.