Este novo ano letivo que agora se inicia conta com 312 novos estudantes que conseguiram um lugar numa instituição de ensino superior através do contingente especial para estudantes com deficiência.

Para os candidatos com deficiência existe um contingente especial com vagas fixadas. Este ano entram 312 alunos, um número que pode parecer baixo tendo em conta o universo de quase 51 mil estudantes que agora entram para o ensino superior através da 1.º fase do concurso.

No entanto, representa um aumento de 39% face aos valores registados no ano passado, altura em que 224 alunos conseguiram uma vaga, segundo os dados divulgados hoje pela Direção-Geral do Ensino Superior.

Já em relação a 2015, o número de colocados através deste contingente para pessoas com deficiência mais do que duplica, uma vez há cinco anos apenas entraram no ensino superior 120 estudantes através deste contingente especial.

Veja aqui se entrou Os resultados da primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior estão disponíveis na Internet desde as 00:01 deste domingo no ‘site’ da Direção-Geral do Ensino Superior, podendo ainda ser consultados através da aplicação ES Acesso, disponível nas plataformas iOS e Android. http://www.dges.gov.pt

Na leitura do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), este aumento “reflete as alterações legislativas introduzidas neste domínio”.

Os estudantes que podem concorrer através deste contingente especial têm de ter concluído o ensino secundário ou equivalente e ter realizado provas de ingresso que são fixadas pelas instituições.

Depois, têm de conseguir obter a classificação mínima fixada pela Instituição de Ensino Superior e satisfazer os pré-requisitos, quando as instituições assim o determinam.

Também é necessário ter, na nota de candidatura, a classificação mínima fixada pela Instituição de Ensino Superior.

Entre segunda-feira, dia 28 de setembro, e até dia 9 de outubro decorre a apresentação das candidaturas à 2.ª fase do concurso nacional de acesso para o ano letivo de 2020/2021.

Mais sobre o acesso ao ensino superior: