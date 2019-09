Um ataque com drones já reivindicado pelos rebeldes iemenitas Huthis provocou hoje incêndios em duas instalações petrolíferas do gigante saudita Aramco no leste da Arábia Saudita, foi anunciado.

Segundo a Associated Press, o ataque de drones atingiu a maior instalação de processamento de petróleo do mundo e um grande campo de petróleo, provocando grandes incêndios numa zona vulnerável para o fornecimento global de energia.

O ataque, provavelmente, aumentará ainda mais as tensões no Golfo Pérsico, entre os Estados Unidos da América (EUA) e o Irão, devido ao acordo nuclear com as potências mundiais.

Martin Griffiths exortou hoje todas as partes a "prevenir outros incidentes, que representam uma séria ameaça à segurança regional, complicam a situação já frágil e comprometem a política liderada pela ONU".

Um porta-voz militar dos rebeldes Huthis reivindicou o ataque de drones a duas grandes instalações de petróleo na Arábia Saudita.