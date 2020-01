O ano era de 79 depois de Cristo, Roma era liderada pelo imperador Tito e junto ao monte Vesúvio, onde hoje se encontra edificada Nápoles, encontravam-se povoações como a cidade de Pompeia e a vila de Herculano, que foram completamente destruídas pela erupção deste vulcão.

Foi nesta segunda que foi encontrado um artefacto que ajuda a melhor compreender como se deu o evento cataclísmico. O achado parece-se com uma pedra negra comum, mas os antropólogos italianos descobriram que se trata de um fragmento cerebral de uma vítima da erupção.

A descoberta, revelada no New England Journal of Medicine, surpreendeu os investigadores que estudam os restos mortais de uma população varrida por lava, cinzas e gases venenosos há quase dois milénios, especialmente pela suposta “pedra” parecida com vidro ter sido encontrada dentro de um crânio humano partido.

"Em outubro de 2018, examinei restos humanos e vi algo brilhante numa caixa craniana em pedaços", disse à AFP um dos investigadores, Pier Paolo Petrone, antropólogo forense da Universidade de Nápoles Federico II. "Eu tive certeza de que era de cérebro humano", afirmou, defendendo que “até à data, restos vitrificados de um cérebro nunca tinham sido encontrados”.

As análises de Piero Pucci, do Centro Avançado de Biotecnologia de Nápoles (CEIGNE), confirmaram sua a intuição, revelando elementos de proteínas e ácidos graxos do cabelo e do tecido cerebral.