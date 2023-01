A polícia judiciária colocou o telemóvel do empresário Francisco Pessegueiro sob escuta e uma das conversas deste com os pais, revelada esta sexta-feira pelo Correio da Manhã, poderá confirmar a tentativa de corrupção a Joaquim Pinto Moreira, deputado do PSD, que está a ser alvo de uma investigação, no âmbito da Operação Vortex, que aponta para o pagamento de vários milhares de euros a Miguel Reis, até agora autarca de Espinho, e a Pinto Moreira, anterior presidente da Câmara.

"Eu tenho de lhe pingar, papá, porque ele merece, ele é top", afirma Pessegueiro ao pai, que manifesta a sua concordância. "Merece, sim, senhor", lê-se no Correio da Manhã.

Há outras escutas a Francisco Pessegueiro, de acordo com o jornal, e numa delas, numa conversa com a mãe, o empresário referiu que o deputado do PSD iria 25 mil euros pelo empreendimento ‘32 Nascente’ e igual quantia pela contribuição dada no projeto de um lar.

São estas conversas que, de acordo com a PJ, sustentam a acusação de suborno a Pinto Moreira e ainda a Miguel Reis.