“O objetivo de Espanha é a transição energética, com uma aposta decidida nas renováveis, [mas] garantindo a segurança do país, designadamente a existência de preços competitivos”, começou por declarar Pedro Sánchez.

O Presidente francês, porém, assumiu os compromissos de fechar todas as centrais a carvão do seu país até 2022 e de reduzir o peso e a dependência do nuclear no “mix” energético de França.

António Costa não se referiu à questão do nuclear, optando antes por salientar que Portugal “tem um nível de incorporação de renováveis muito significativo, com mais de 60% de produção”.