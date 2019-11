Os resultados do novo plebescito anteviam uma tarefa ainda mais complicada para Sánchez, já que o PSOE voltou a ganhar sem ganhou maioria absoluta, conseguindo apenas 120 deputados, menos três do que nas eleições anteriores. Por outro lado também a Unidas Podemos perdeu lugares e votos, ficando com 35 deputados (antes 42).

Com a perda de lugares, antevia-se um trabalho ainda mais árduo na formação de governo dada a incapacidade do PSOE e da Unidas Podemos de se entenderem ao longo dos últimos meses, mas desta vez tudo indica que terão mesmo posto as suas diferenças de parte. Esta solução vai de encontro à previsão de vários analistas que apontaram para a formação de um Governo entre partidos da esquerda para acabar o impasse.

Contudo, mesmo com a celebração deste pré-acordo — que a confirmar-se será o primeiro a ocorrer nestes moldes desde o regresso do regime democrático — o PSOE e a Unidas Podemos os dois não têm deputados suficientes para assegurar uma maioria parlamentar. São necessários 175 e as duas forças contam apenas com 155 em conjunto, necessitando de assegurar apoios de outros partidos.

Parte da razão para a celeridade como que se celebrou este pré-acordo prende-se também com o crescimento da direita e da extrema-direita no parlamento espanhol. O segundo partido mais votado foi o PP, com 87 deputados (antes tinha 66), seguindo-se o Vox, que passa a ser a terceira força política em Espanha depois de mais do que duplicar a sua representação parlamentar, passando de 24 para 52 deputados. Em sentido oposto, o Cidadãos elegeu apenas 10 representantes, quando antes tinha 57.

Pedro Sánchez apelou, no discurso de vitória no domingo à noite, a “todos os partidos” para que atuem “com responsabilidade e generosidade” para desbloquearem o impasse político em Espanha, assegurando que pretende formar um Governo “progressista”.

“Ganhámos as eleições e a partir de amanhã [segunda-feira] vamos trabalhar para esse Governo progressista do PSOE”, concluiu Sánchez num pequeno discurso perante cerca de 200 militantes e apoiantes do PSOE reunidos em frente à sede nacional do partido, em Madrid.

[Notícia atualizada às 13:31]