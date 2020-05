Foram registados 539 novos casos de infetados pelo novo coronavírus, um número bastante próximo do contabilizado na sexta-feira (549 casos).

A queda no número de óbitos é um dos dados mais destacados do último balanço do Ministério da Saúde, segundo o diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências em Saúde, Fernando Simón.

Nos dados de saúde fornecidos pelo Ministério, o número total de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus por PCR, o teste de diagnóstico mais confiável até ao momento, é de 230.698.

Nenhuma morte foi registada nas Ilhas Baleares, Canárias, Cantábria, La Rioja ou Ceuta e Melilla.