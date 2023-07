“As sanções prejudicaram as exportações russas de petróleo, mas não o suficiente. Instamos os aliados da Ucrânia a explorar novas estratégias para privar a Rússia de recursos financeiros”, destacaram os especialistas do instituto Kiev KSE, membro do grupo Yermak-McFaul.

De acordo com o relatório divulgado esta sexta-feira na rede social Twitter pelo instituto, que analisa o impacto das sanções internacionais sobre a receita do país invasor, a Rússia fatura 425 milhões de dólares por dia (cerca de 380 milhões de euros) apenas com as suas exportações de petróleo bruto, que têm um “papel fundamental” na manutenção da sua estabilidade macroeconómica.

Uma “atitude mais agressiva” seria necessária para “limitar a agressão russa” cortando a sua receita do comércio internacional.

Analistas dizem ter encontrado “evidências claras de violação generalizada do teto de preços do G7 e da UE [União Europeia]”, que limita o máximo em que os membros da “coligação de sanções” podem comprar petróleo bruto russo a 60 dólares o barril.

Também afirmam que 97% de todas as exportações de crude do porto “chave” de Kozmino, no oceano Pacífico, entre janeiro e junho de 2023, foram vendidas acima desse preço e que 42% foram vendidas com a participação de empresas do G7 ou de países da UE.

Apenas no primeiro trimestre de 2023, as potenciais violações afetaram até 59 milhões de barris, ou 16% de todas as exportações russas de petróleo bruto às quais o limite de preço deve ser aplicado.

“A aplicação deve ser bastante reforçada”, sublinharam os autores da investigação, entre estes a diretora do instituto, Natalia Shapoval, defendendo que, para isso, seriam necessárias “alterações urgentes nas informações disponíveis nos órgãos executores”.

Além do fornecimento de documentação de suporte adicional, também deve ser considerada a aplicação de multas maiores e a realização de investigações relevantes sobre quem viola o limite de preço do petróleo, destaca o KSE.

Os autores sugerem ainda que esse limite seja reduzido urgentemente de 60 para 45 dólares o barril, para reduzir as receitas de exportação russas.

Com o custo “muito baixo” de produção de petróleo russo, entre 10 a 15 dólares o barril, a Rússia poderá continuar a exportar quantidades suficientes de petróleo e reduzir o preço máximo não levará a uma redução na oferta, frisam os autores.

Além disso, insistem, devem ser consideradas “medidas mais drásticas” para evitar que a Rússia beneficie das exportações de petróleo bruto para “terceiros países”, como China, Índia, Turquia e Emirados Árabes Unidos, de onde países que aderiram às sanções importam produtos refinados.

Entre as medidas propostas pelos analistas está o regresso do “amplo embargo da UE” ao petróleo bruto, bem como a sua extensão para abranger produtos refinados à base de petróleo russo em “terceiros países”.

A preocupação de Kiev com a eficácia das sanções internacionais contra a Rússia não se limita às suas exportações de petróleo, pois centenas de bens tecnológicos de fabrico ocidental ou asiáticos foram encontrados em ‘drones’ produzidos recentemente e outros equipamentos militares que a Rússia tem usado para atacar a Ucrânia.