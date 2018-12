Em debate no parlamento estava uma petição da CGTP/IN, com cerca de 80 mil aderentes, e projetos de lei de BE e PCP no mesmo sentido, também pelo fim da caducidade das convenções coletivas e o direito de negociação na Administração Pública, além do "aumento anual e geral dos salários e o descongelamento das progressões nas carreiras profissionais".

O bloquista José Soeiro, citando o exemplo das empregadas de limpeza, lamentou o facto de a contratação coletiva estar "bloqueada" porque "a lei protege esses comportamentos", com "a possibilidade dada aos patrões de fazer caducar unilateralmente uma convenção coletiva", o que "distorce qualquer processo negocial", pois "não há negociação quando se dá a uma das partes a faca e o queijo".

O estreante comunista Valter Loios, que substitui em dezembro o líder parlamentar, João Oliveira, a gozar licença parental, afirmou que "não é admissível uma situação em que a cada negociação as associações patronais se dirijam aos sindicatos dizendo ‘ou aceitam reduzir direitos ou vai-se para o cutelo da caducidade'".

O ecologista José Luís Ferreira salientou o "denominador comum" de "todas alterações recentes da legislação laboral - acentuar do desequilíbrio nas relações laborais", sempre em prejuízo dos trabalhadores e em benefício dos patrões.