Ainda há dias parecia que o verão estava para ficar, mas a depressão Babet veio trocar as voltas a quem torcia pelo sol. Até às 16h00 desta terça-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 1.156 ocorrências no continente relacionadas com o mau tempo, a maioria na Grande Lisboa.

“As principais ocorrências estiveram relacionadas com inundações, quedas de árvores e queda de estruturas móveis”, referiu uma fonte da ANEPC.

O IPMA realçou que o estado do tempo no continente foi condicionado por “sucessivos sistemas frontais associados a depressões que se deslocam no Atlântico Norte em direção à Europa”.

Mas o mau tempo não fica por aqui. “Espera-se um novo episódio de agravamento das condições meteorológicas, no dia 19 [quinta-feira], com precipitação, por vezes forte e persistente e vento do quadrante sul, com rajadas fortes no litoral e nas terras altas, para o qual se emitirão novos avisos meteorológicos”, acrescentou o IPMA.

Por isso, daqui a dois dias, espera-se que a depressão Aline, que transporta uma massa de ar quente, húmida e instável, afete Portugal com precipitação forte e rajadas de vento.

Prevê-se que o vento sopre de sudoeste, “tornando-se gradualmente forte” nas regiões Centro e Sul a partir da manhã, com rajadas que poderão superar os 100 km/h, “em especial no litoral a sul do Cabo Mondego e incluindo a costa sul do Algarve, e nas serras destas regiões, rodando para noroeste a partir do fim da tarde e enfraquecendo gradualmente”, lê-se na nota do IPMA.

O instituto indica que a precipitação “deverá ser por vezes forte e ocasionalmente acompanhada de trovoada no litoral das regiões Norte e Centro” logo a partir da tarde de quarta-feira, “estendendo-se ao restante território a partir da madrugada do dia 19 e aumentando de frequência e intensidade durante a tarde desse dia”.

“Devido a esta situação meteorológica gravosa, foram emitidos avisos laranja de vento, precipitação e de agitação marítima, que irão ser atualizados ao longo dos próximos dias, aconselhando-se o acompanhamento das previsões meteorológicas e a precaução de situações de vulnerabilidade ao estado do tempo”, é ainda referido.

Efeitos da chuva: