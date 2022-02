Com um forte contingente policial e com uma barreira que coloca os manifestantes a cerca de 100 metros do edifício da embaixada, em Lisboa, os manifestantes, entre os quais estão muitos ucranianos e portugueses, gritam “assassino, assassino”, numa referência ao Presidente russo, Vladimir Putin, e também “está na hora de Putin ir embora”, “não à guerra, sim à paz” e “obrigada Portugal”.

Por entre muitas bandeiras da Ucrânia [amarelas e azuis] e algumas portuguesas, os manifestantes empunham cartazes com palavras de ordem em ucraniano, português e inglês, nomeadamente “stop Putin, free Ukraine” e “peace for Ukraine” [paz para a Ucrânia].

Na fila da frente da concentração estão os líderes das juventudes partidárias da Juventude Socialista, da Juventude Social-Democrata, da Juventude Centrista, bem como membros da direção da Iniciativa liberal.

“Pela paz, contra a invasão” é o lema da manifestação realizada “em profunda condenação da invasão militar” contra a Ucrânia.

Sendo a Ucrânia um Estado “livre, soberano e independente”, a invasão em curso é “um ato ilegal, ilegítimo e imoral”, refere a organização, que considera que a ofensiva militar russa em curso coloca sob “ameaça não só a segurança de todos os ucranianos, como também a soberania e integridade territorial da Ucrânia e a vontade do seu povo, expressa em eleições democráticas”.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocaram pelo menos 198 mortos, incluindo civis, e mais de 1.100 feridos, em território ucraniano, segundo Kiev. A ONU deu conta de 150.000 deslocados para a Polónia, Hungria, Moldávia e Roménia.