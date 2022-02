Com bandeiras do país e cartazes em ucraniano, português e inglês, os manifestantes, sobretudo da comunidade ucraniana em Portugal, pediram o fim da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Muitos cartazes dirigem-se especificamente a (Presidente russo, Vladimir) Putin, condenando a invasão, "Putin vai para casa” e "não à guerra", outros pedem "Parem a guerra de Putin" ou "expulsem a Rússia do Swift", o sistema internacional de pagamentos do qual o Ocidente já excluiu numerosos bancos russos.

Entre gritos de "viva o Ucrânia", os manifestantes também fazem ouvir repetidamente "obrigado Portugal".

O hino da Ucrânia ouviu-se várias vezes na Praça do Comércio, com muitos dos nacionais daquele país a cantarem de lágrimas nos olhos, como Irina, que vive há 21 anos em Portugal e está acompanhada do marido português e que teme pela segurança do irmão, ainda no país que agora enfrenta a agressão russa.

Eugénio tem 16 anos, nasceu em Portugal, filho de pais ucranianos que estão com ele a participar na manifestação. Não sabe cantar o hino ucraniano, mas não hesita em dizer que é ucraniano e que está ali "por amor" ao seu país, gritando alto "salvem a Ucrânia".

A manifestação, convocada pela Associação dos Ucranianos em Portugal, começou ainda antes da hora marcada, às 14:30, e mais de duas horas depois as pessoas permaneciam concentradas na praça.

Associação em Portugal anuncia criação de plataforma de ajuda

A Associação dos Ucranianos em Portugal anunciou hoje a criação de uma plataforma entre várias associações para coordenar a ajuda disponibilizada e satisfazer os pedidos de apoio no âmbito da invasão da Ucrânia.

Num discurso durante a manifestação, o presidente da associação, Pavlo Sadokha, fez este anúncio e apelou às muitas associações e grupos da sociedade civil para que se juntem a esta plataforma.

Entre vivas a Portugal e "obrigada Portugal" gritado repetidamente pelos manifestantes, a grande maioria ucranianos, mas também portugueses, georgianos, ingleses e outros estrangeiros, Pavlo Sadokha explicou que "é necessária uma plataforma segura".

O objetivo é estruturar o melhor possível toda a ajuda aos ucranianos que queiram vir para Portugal, desde tratar do transporte, até alojamento e a sua integração no país, detalhou.

A forma como vai funcionar a plataforma Ucrânia-Portugal será divulgada nos próximos dias no ‘site’ da Associação e nas redes sociais.

“Vamos começar a salvar vidas", disse o dirigente da Associação dos Ucranianos em Portugal, sublinhando a "grande generosidade e apoio" mostrado por Portugal e pelos portugueses desde o primeiro dia da invasão da Ucrânia, na quinta-feira, ordenada pelo Presidente russo, Vladimir Putin.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocaram pelo menos 198 mortos, incluindo civis, e mais de 1.100 feridos, em território ucraniano, segundo Kiev. A ONU deu conta de 150.000 deslocados para a Polónia, Hungria, Moldávia e Roménia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), UE e Conselho de Segurança da ONU, tendo sido aprovadas sanções em massa contra a Rússia.