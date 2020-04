A GNR e a PSP detiveram, entre as 00h00‬ do dia 3 de abril e as 23h59 de ontem, dia 17 de abril, 184 pessoas por desobediência e encerraram 432 estabelecimentos por incumprimento durante o segundo período do estado de emergência devido à Covid-19, anunciou hoje a tutela.

Em comunicado divulgado pelo Ministério da Administração Interna, é referido que foram detidas 184 pessoas por crime de desobediência durante o segundo período do estado de emergência. Destas pessoas, 44 foram detidas por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, 80 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário, 9 por desobediência de interdição de circulação fora do concelho no período da Páscoa, 19 por desobediência ao encerramento de estabelecimentos, 1 por desobediência às regras de funcionamento do comércio a retalho, 1 por desobediência às regras de funcionamento na prestação de serviços, 10 por resistência e 20 por violação da cerca sanitária de Ovar. No mesmo período, foram encerrados 432 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas. Estes números do segundo período juntam-se aos verificados no primeiro período de Estado de Emergência, que vigorou entre os dias 22 de março e 2 de abril, em que se registaram 108 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 1.708 estabelecimentos comerciais. A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 154 mil mortos e infetou mais de 2,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 497 mil doentes foram considerados curados. Em Portugal, morreram 687 pessoas das 19.685 registadas como infetadas. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.