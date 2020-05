“Não sinto que o G7 represente corretamente o que se passa no mundo. É um grupo de países muito ultrapassado”, declarou Donald Trump aos jornalistas, no sábado, a bordo do avião Air Force One.

Trump disse que gostaria de convidar a Rússia, a Coreia do Sul, a Austrália e a Índia a juntarem-se a uma cimeira alargada no outono.

A cimeira poderá decorrer em setembro, antes ou depois da Assembleia-geral das Nações Unidas, acrescentou.

Os dirigentes do G7, presidido este ano pelos Estados Unidos, tinham previsto reunir-se por videoconferência no final de junho, devido à epidemia da covid-19.

Na semana passada, Trump indicou que poderia organizar a cimeira “principalmente na Casa Branca, mas também, na residência presidencial em Camp David, na periferia de Washington.

Os membros do Grupo dos Sete (G7) países mais industrializados do mundo, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, reúnem-se anualmente para debater várias questões internacionais.

