Com o plano de poupança de energia 2022-2023, o Governo decidiu implementar várias medidas, que no caso da Administração Central serão obrigatórias.

Uma das áreas visadas foi a iluminação natalícia: ficou estabelecido que entre 6 de dezembro de 2022 e 6 de janeiro de 2023 serão ajustados "os períodos de utilização da iluminação natalícia para o horário entre as 18:00 e as 24:00".

Saiba aqui o que já decidiram várias autarquias.

Lisboa

Em resposta ao SAPO24, a Câmara Municipal refere que "as iluminações de Natal têm sido um dos pontos altos de estímulo ao comércio em Lisboa e constituem uma tradição fortemente enraizada por todos os que nela vivem e trabalham, assumindo um relevo acrescido devido ao elevado número de turistas e visitantes que, todos os anos, nesta época, visitam a cidade".

"Vivendo-se um contexto de recuperação económica no pós-covid-19, mas no qual a guerra no leste da Europa pode interferir negativamente neste desempenho económico, é prioritário para a CML apoiar iniciativas que reativem e fomentem o desenvolvimento da atividade económica", explica a autarquia.

A autarquia diz que ainda que "seguirá a recomendação do Governo, enquadrada no Plano de Poupança e Energia 2022-2023, quanto à poupança no tipo de iluminação", recorrendo a lâmpadas de baixo consumo com tecnologia LED e reduzindo o período em que estarão acesas.

Assim, a iluminação funcionará entre 6 de dezembro e 6 de janeiro, com as luzes acesas apenas entre as 18h00 e as 24h00.

"O investimento nesta iniciativa, aprovada por unanimidade em Reunião de Câmara, é de 800 000 euros, valor igual ao dos últimos anos", adianta ainda a CML.

Porto

A iluminação de Natal no Porto vai estar ativa durante cerca de cinco horas na maioria dos dias da quadra.

À agência Lusa, a Associação dos Comerciantes do Porto adiantou que, apesar de consciente da importância que a tradição da quadra natalícia representa na atividade comercial na cidade, vai adotar medidas preventivas para fazer face à atual situação de crise energética.

"Percebemos que é necessário um empenho coletivo para que seja possível atingir uma redução do consumo energético em cerca de 30%, face aos anos anteriores", salienta, dizendo que as medidas a adotar nesta quadra foram articuladas com a Câmara Municipal do Porto.

No Porto, a iluminação de Natal vai estar ativa entre a véspera do dia 1 de dezembro e até ao dia a seguir ao de Reis, que se comemora a 6 de janeiro. Durante esse período, a iluminação vai funcionar de domingo a quinta-feira entre as 18:00 e as 23:00. Às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado, o funcionamento prolongar-se-á até às 24:00.

Este ano, a iluminação de Natal vai também ser de tecnologia LED de baixo consumo.

Coimbra

De acordo com a Câmara de Coimbra, a iluminação pública de Natal irá “sofrer cortes significativos, relativamente a 2021”.

Por a iluminação para esse período festivo já estar adjudicada para um período mais alargado, as luzes de Natal irão ser ativadas em 1 de dezembro, mas irá optar-se por “reduzir o período diário de iluminação”.

“Atendendo a que parte significativa da iluminação se situa em zonas eminentemente comercial e de serviços, onde o comércio fecha às 19:00, optou-se por considerar o período das 18:00 às 23:00. Com estes horários, o período global de iluminação será de 189 horas, abaixo do valor máximo recomendado pelo Governo e francamente inferior ao período correspondente a 2021, que foi de 320 horas (redução de 41%)”, salientou a vereadora Ana Bastos.

Aveiro

A Câmara Municipal de Aveiro vai manter este ano as iluminações natalícias por considerar que elas dão “um contributo muito importante para estimular a economia e o comércio local”.

A instalação da iluminação de Natal em vários pontos da cidade de Aveiro já teve início e a edição 2022/2023 do “Boas Festas em Aveiro” inicia-se no dia 1 de dezembro.

Tal como em anos anteriores, a Câmara de Aveiro vai também instalar uma árvore de Natal de grandes dimensões no Cais da Fonte Nova.

“Utilizada também numa lógica de promoção turística e de atração de novos visitantes a Aveiro, a instalação da iluminação de Natal é um investimento da Câmara Municipal de Aveiro de 150 mil euros”, revela a autarquia.

Viana do Castelo

A Câmara de Viana do Castelo aprovou um investimento de 160 mil euros na animação de Natal, menos 10 mil do que em 2021, com “mais ruas iluminadas” e espetáculos multimédia em toda a Avenida dos Combatentes.

O presidente da autarquia, Luís Nobre, anunciou ainda que a árvore de Natal 3D, com cerca de 30 metros de altura, que nos últimos anos, tem sido instalada na Praça da Liberdade vai passar a ser montada nos jardins da marina, junto ao rio Lima.

O autarca socialista garantiu que “serão tidas em consideração as recomendações do Governo, mais concretamente na redução dos consumos energéticos, por via da utilização de luminárias LED e da limitação dos períodos em que as mesmas estarão ligadas”.

Sublinhou que “as iluminações e ornamentações do centro histórico além de se assumirem como uma iniciativa estratégica e muito importante, nesta época festiva, para o comércio tradicional local, aprimoram todo o programa de animação de Natal do município, constituindo-o como um ponto de referência para quem visita Viana do Castelo”.

Castelo Branco

O presidente da Câmara de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, garantiu que a cidade vai ter iluminação de Natal.

“Já ponderámos ter [iluminação] ou não ter. Decidimos que vamos ter iluminação [Natal] e vamos até reforçar em algumas zonas da cidade”, afirmou o autarca socialista durante a Assembleia Municipal de Castelo Branco.

Leopoldo Rodrigues sublinhou que a decisão foi tomada de forma consciente e para “promover também Castelo Branco por esta via” e salientou que o executivo vai seguir todas as recomendações feitas pelo Governo face à gestão energética.

“A iluminação estará ligada apenas entre as 18:00 e as 00:00”, frisou.

O presidente da Câmara de Castelo Branco adiantou ainda que o executivo que lidera está a trabalhar no sentido de que toda a tecnologia utilizada na iluminação de Natal seja LED, de modo a reduzir os consumos energéticos.

Montemor-o-Velho

A Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, está a implementar medidas “drásticas” de contenção energética, de forma a dar o “verdadeiro exemplo” de poupança.

O presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, Emílio Torrão, emitiu um despacho a 28 de outubro, com efeitos imediatos, que contém várias medidas que levam à redução da energia.

Uma das medidas passa por desligar, nos edifícios municipais, a iluminação exterior decorativa, a partir das 23:00, como por exemplo, a iluminação do Castelo.

O autarca deu nota de que, no que diz respeito à iluminação de Natal, esta vai ser desligada às 23:00, existindo apenas essa iluminação das 18:00 às 23:00, embora tal não conste no despacho.

“Montemor-o-Velho quer dar o verdadeiro exemplo de poupança. Nós estamos a fazer uma primeira ação de sensibilização implementando medidas que são altamente criticáveis do ponto de vista das pessoas”, destacou.

Vila Velha de Ródão

A Câmara de Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, não vai instalar este ano qualquer iluminação de Natal na via pública.

“Estamos certos de que os munícipes compreenderão esta decisão tendo em conta o contexto atual. Face ao aumento dos custos da eletricidade, cabe-nos dar o exemplo e contribuir para a redução dos consumos de energia e para a otimização e uso eficiente dos nossos recursos, que, num período de crise como o que vivemos, devem ser direcionados para ajudar quem precisa e fazer face a eventuais falhas de fornecimento”, afirma, em comunicado, o presidente da câmara de Vila Velha de Ródão, Luís Pereira.

“Esta medida junta-se a outras já em vigor no concelho com vista ao uso eficiente dos recursos energéticos e hídricos, como é o caso da substituição da iluminação interior e exterior pública por iluminação de tecnologia LED”, lê-se na nota da autarquia.

Porto de Mós

“Decidimos, em conjunto com os senhores presidentes de junta de freguesia, que este ano apenas vamos ter um pequeno apontamento no Castelo a assinalar o Natal. A tradicional iluminação de Natal não vamos fazer, tendo em conta o facto de estarmos numa altura de contenção no consumo de energia elétrica, o que nos obrigou, inclusive, a reduzir os horários da iluminação pública”, disse à Lusa o presidente da autarquia, Jorge Vala.

O autarca considerou não fazer “grande sentido estar a comunidade a fazer um esforço no que diz respeito à redução da iluminação pública e, em simultâneo”, o município fazer a iluminação do Natal, mesmo que fosse com horário reduzido.

“Achamos que, de todo, não devemos fazer”, declarou, adiantando que está assegurada a realização de eventos relativos à época natalícia, como a Aldeia de Natal.

Segundo o presidente do município, “está tudo a ser organizado, todo o projeto habitual ligado ao Natal continua a haver”, mas sem “os chamados consumidores de energia”, caso, também, da pista de gelo.

Questionado sobre a poupança que esta medida pode representar, Jorge Vala apontou “cerca de 15 mil euros”, mais o valor da energia não consumida.

Vendas Novas

A Câmara de Vendas Novas, no distrito de Évora, decidiu desligar as luzes exteriores dos edifícios municipais e, no Natal, colocar iluminação festiva em menos locais, para contribuir para a poupança do consumo de energia.

Assim, a iluminação festiva será colocada “apenas” na Avenida da República (centro tradicional), no edifício da câmara municipal, na Capela Real, enquanto a Parada D. Pedro V terá a tradicional árvore de Natal.

Além disso, as luzes natalícias “serão desligadas a partir da meia-noite”, acrescentou o município.

“A diminuição do consumo de eletricidade e da nossa pegada energética é uma preocupação cada vez maior, principalmente face à conjuntura internacional e, por isso, foi necessária a adoção destas medidas extraordinárias. A magia do Natal vai continuar a florescer em cada um, este ano menos iluminada, mas repleta de bons sentimentos”, disse o presidente da câmara, Luís Dias.

Nisa

A Câmara de Nisa (Portalegre) decidiu não instalar este ano a tradicional iluminação de Natal na via pública, sendo esta uma das 10 medidas que está a implementar para combater a crise energética.

A autarquia prevê ainda, a partir desta altura e ao longo do próximo ano, implementar outras medidas, tais como a instalação de painéis fotovoltaicos em vários espaços públicos e a adoção de regras internas de contenção de consumo de energia durante o horário de trabalho e nas interrupções laborais.

Madeira

O Governo da Madeira (PSD/CDS-PP) vai introduzir “algumas restrições” no horário das iluminações públicas de Natal e Fim de Ano, indicou o chefe do executivo, admitindo que se trata de uma medida “simbólica”.

Miguel Albuquerque explicou que entre 8 de dezembro e 6 de janeiro as iluminações públicas decorativas vão estar ligadas das 18:00 às 00:00, com exceção de seis dias – 23, 24, 25, 30 e 31 de dezembro e 1 de janeiro – em que se mantêm acesas até às 01:00.

De acordo com uma portaria publicada no jornal oficial da região em julho, o Governo da Madeira (PSD/CDS-PP) vai investir cerca de 1,9 milhões de euros nas iluminações das festas de Natal e Fim do Ano de 2022/2023 e 2023/2024 e de Carnaval dos próximos dois anos.

*Com Lusa