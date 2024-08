A acusação dos bombeiros das Caldas da Rainha ao hospital local por, alegadamente, não ter prestado cuidados a uma mulher que acabara de ter um aborto espontâneo veio hoje a público, seguida pelo desmentido da unidade hospitalar.

"Uma mulher com hemorragias viu hoje negada assistência no hospital, cuja urgência obstétrica estava encerrada, e terá sid0 atendida após insistência do CODU e dos bombeiros, disse o comandante da corporação".

Em comunicado, a Unidade Local de Saúde (ULS) Oeste confirmou que a urgência de ginecologia e obstetrícia das Caldas da Rainha “não estava a funcionar”, mas negou que a unidade hospitalar tenha recusado atender a utente.

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde já abriu um inquérito ao atendimento, informou fonte do gabinete da ministra da Saúde disse à Lusa, tendo sido atribuído para o mesmo uma equipa multidisciplinar.

Os deputados do PSD eleitos por Leiria alertaram na semana passada que a urgência obstétrica do hospital de Leiria vai estar fechada 18 dias, desde hoje e até ao dia 19, situação confirmada pela administração da Unidade Local de Saúde.

Os partos programados de grávidas de Leiria vão ser feitos no Centro Materno e Infantil do Norte, no Porto, na sequência do fecho da urgência ginecológica/obstétrica do hospital de Leiria até dia 19, foi anunciado na sexta feira.

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) alertara em julho para o problema do transporte de doentes urgentes para longe da sua residência acontece sobretudo nos distritos de Leiria, Lisboa, Santarém e Setúbal e carece de solução urgente.

Cinco grávidas foram transportadas de hospitais públicos para privados no sábado e no domingo, dias em que seis serviços de urgência de ginecologia/obstetrícia de Lisboa e Vale do Tejo estiveram encerrados, indicou hoje a tutela.

Depois de um fim de semana marcado pelo fecho das urgências de obstetrícia em vários pontos do país, em Lisboa, o Hospital de Santa Maria abriu hoje o Serviço de Urgência de Ginecologia para grávidas até 22 semanas de gestação, que passa a funcionar, na nova Maternidade Luís Mendes da Graça, segundo o presidente da instituição.

O diretor do HSM prometeu hoje dar "início à abertura faseada da Maternidade Luís Mendes da Graça, que abrirá no dia 01 de setembro. O responsável disse também estar a trabalhar no sentido de "antecipar a abertura da valência da obstetrícia antes do dia 01 de setembro e de uma nova unidade de ecocardiografia de Ginecologia e Obstetrícia".

A Ordem dos Médicos defendeu ser necessário encontrar soluções para evitar o encerramento de urgências, perante o cenário que se avizinhava na véspera de um fim de semana para o qual estavam previstos os fechos de 11 serviços no sábado e treze no domingo.

O SNS assegurara em junho o acesso a cuidados de saúde: Direção Executiva do SNS garante urgências materno-infantis.

Cerca de sete em cada dez grávidas que ligaram para Linha SNS Grávida — que afinal é uma chamada para o 808 24 24 24, o mesmo número do SNS24 — foram encaminhadas para um serviço de urgência, revela um balanço hoje divulgado, segundo o qual o serviço atendeu 8.260 utentes no primeiro mês de funcionamento, garantiu o SNS.

Já o primeiro-ministro, que ontem foi ver a Volta a Portugal, não quis falar sobre o assunto para se focar nas pedaladas na Senhora da Hora