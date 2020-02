EUA. Portugal acordou a saber que para os lados dos Estados Unidos não houve cá apertos de mão para ninguém. Donald Trump fez um discurso sobre Estado da União no Congresso, mas quando subiu ao púlpito optou por cumprimentar apenas o seu vice, Mike Pence, e deixar a democrata Nancy Pelosi de mão esticada. (Ou seja, rompeu com o protocolo.) Pelosi não gostou e ripostou — e diante de todos rasgou o que seria uma cópia do discurso do presidente dos EUA.

Tancos. António Costa já respondeu — por escrito — na qualidade de testemunha do ex-ministro da Defesa e arguido no caso Tancos Azeredo Lopes, por decisão do juiz Carlos Alexandre. As respostas do primeiro-ministro são públicas e o documento é composto por 49 páginas. São muitas, mas faço já uma espécie de spoiler: às 100 perguntas de Carlos Alexandre, o primeiro-ministro responde "não" a 29 delas.

Coronavírus. Numa nota de atualização sobre os possíveis casos coronavírus em Portugal, Graça Freitas sublinhou esta tarde que, apesar de não existirem "casos confirmados", a Direção-Geral de Saúde está a preparar-se para aquilo que ninguém quer: uma escalada de casos. Contudo, notícias provenientes da China, informam que médicos chineses temem agora que o vírus passe de mãe para bebé após uma paciente infetada ter dado à luz uma criança que, apenas 30 horas após o parto, teve um resultado positivo para a infeção.

Orçamento do Estado. O PS deixa o aviso: o PSD está a pôr em causa a aprovação do orçamento com compensações do IVA da luz. "O que se está a passar esta manhã é de uma tremenda irresponsabilidade e de um gravidade sem precedente, que coloca em causa a aprovação deste Orçamento do Estado", alertou a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes. Ora, sobre esta matéria o PCP já se pronunciou: vai abster-se na proposta do PSD para baixar o IVA na luz de 23% para 6%.

Justiça. Não vai dar. O Supremo Tribunal recusou pedidos de Rui Rangel e Fátima Galante para retomarem funções — em ambos os casos, os juízes alegaram que o inquérito Operação Lex, em que são arguidos, ainda não foi concluído e pediam, por isso, que fossem reintegrados na magistratura. A mesma resposta teve o juiz Neto de Moura — ou melhor, o recurso que interpôs sobre a advertência que recebeu do Conselho Superior da Magistratura devido a uma decisão sobre um caso de violência doméstica.

CDS-PP. A notícia foi avançada pela TSF. Luís Gagliardini Graça, vogal da Comissão Política, demitiu-se hoje em solidariedade para com o ex-dirigente Abel Matos Santos — que se afastou ontem do partido após terem vindo a público declarações em que apelidou de "agiota dos judeus" o antigo cônsul de Portugal em Bordéus Aristides de Sousa Mendes. Todavia, além de Graça, também o militante Pedro Formosinho Sánchez se desfiliou do CDS pelas mesmas razões.

Euro2020. Há um jogo por dia para ver em sinal aberto. Assim dita o acordo oficializado esta quarta-feira entre a TVI e a SPORTTV. No total, serão 22 os jogos que o canal de Queluz vai transmitir. Ah, sem esquecer de que o jogo de abertura e final estão incluídos. E os da seleção nacional também.

Música. Fã de rap — do estilo musical, não do humorista — e de festivais? Ora, então depois de no Reddit já se ter ouvido algum sururu e um rumor aqui e acolá, hoje foi mesmo confirmado. O Rolling Loud vai estrear-se na Europa e logo em Portugal — mais concretamente na Praia da Rocha, em Portimão. Vai decorrer entre 8 e 10 de julho e vai contar com os cabeças de cartaz A$AP Rocky, Future e Wiz Khalifa.

Tecnologia. A Estrada Nacional 2 (EN) tem 739,26 quilómetros, começa em Chaves e vai até Faro. Falada em roteiros e blogs, há quem diga que é a nossa Route 66 (aquela famosa dos Estados Unidos da América) por permitir que se faça retrato de Portugal enquanto nela se passeia. Ora, este foi o mote para que quatro jovens universitários portugueses criassem uma aplicação que não é mais do um passaporte digital com carimbos que passam a ficar mesmo ao lado de todo um conjunto de informações necessárias para explorar a rota. Ou pondo as coisas de outra forma: os códigos QR são os novos carimbos da Route 66 portuguesa.

Sugestões

O mundo de Tim Burton vai estar em exposição em Lisboa, no Museu da Marioneta, a partir de amanhã. Marionetas, desenhos, maquetas e adereços de vários filmes de animação do realizador prometem fazer as maravilhas do fãs.

Como tenho feito durante esta semana, recomendo mais um filme nomeado para os Óscares. Agora, um documentário que é apontado como um dos favoritos à estatueta: "American Factory", a primeira produção da Higher Ground, empresa criada por Barack e Michelle Obama. É da Netflix e mostra a realidade duma fábrica norte-americana liderada por uma empresa chinesa. Vale a pena conferir, nem que seja para observar o contraste de culturas de trabalho nas duas potências económicas.

Sem mais, o meu nome é Abílio dos Reis e hoje o dia foi mais ou menos assim.