De acordo com a mesma fonte, o fecho da Estrada Nacional 338 abrange os troços Piornos/Cruzamento da Torre (troço 11), Cruzamento da Torre/Torre (12) e Lagoa Comprida/Cruzamento da Torre (13).

Para já não há previsões para a reabertura dos troços que estão encerrados à circulação automóvel.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alargou até às 21:00 de hoje os avisos amarelos relativos a precipitação em quase todos os distritos do continente, com exceção de Bragança, não prevendo depois, inclusive na quinta-feira, avisos semelhantes.

Segundo a informação disponibilizada no ‘site’ do IPMA, o aviso meteorológico amarelo, o menos grave de uma escala de três, mantém-se até às 21:00 em 17 distritos devido à previsão de “aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada”.

Não são indicados mais avisos relativos a precipitação após essa hora.