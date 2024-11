“A natureza é uma vítima silenciosa desta guerra”, disse a ministra da Proteção do Ambiente e dos Recursos Naturais ucraniana, Svetlana Grinchuk, durante a realização da 29.ª Conferência das Partes (COP29) da Convenção-Quadro da Organização das Nações Unidas para as Alterações Climáticas.

O impacto sobre o clima, em particular a destruição de florestas que equilibram naturalmente as emissões de dióxido de carbono, mostra que as consequências da guerra “não afetam apenas a Ucrânia, mas todo o mundo”, disse a jornalistas.

Segundo o governo ucraniano, o custo ambiental da guerra eleva-se a 71 mil milhões de dólares. O conflito levou também à emissão de 180 milhões de toneladas de dióxido de carbono, acrescentou.

Em 2023, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento quantificou em 56 mil milhões de dólares de estragos ambientais causados pela guerra à Ucrânia.

Segundo Grinchuk, a invasão russa danificou três milhões de hectares de florestas.