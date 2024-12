O anúncio foi feito pela ministra da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes, após a reunião de Conselho de Ministros.

No que respeita à dimensão as pessoas, a meta é ter até 2030 "80% das pessoas", entre os 16 e os 74 anos, pelo menos, com competências digitais básicas.

A governante adiantou que atualmente cerca de 44% das pessoas têm competências digitais básicas.

Outra das metas é que em 2030 os especialistas em tecnologias de informação e comunicação constituam 7% da população empregada e pelos 30% sejam mulheres.

Em termos de infraestruturas, uma cobertura "de 100% do território nacional" abrangidas por redes de alta velocidade em 5G e ter 75% das empresas a adotar serviços de computação em 'cloud' (nuvem).

Na área da cibersegurança, "precisamos de garantir que toda a Administração Pública tem meios, recursos" para responder a incidentes que ocorram no futuro, sublinhou a ministra.

Para o efeito vai haver uma "bolsa de horas" para garantir o apoio necessário em caso de incidentes.

"O nosso objetivo é acelerar a transição digital", afirmou.

Governo vai lançar projeto-piloto para ensino de IA e programação em 10 concelhos

O Governo anunciou também um novo projeto-piloto para ensinar programação, robótica e conteúdos relacionados com a inteligência artificial a alunos de 10 concelhos durante os períodos de interrupção letiva, no âmbito da Estratégia Digital Nacional.

O objetivo é reforçar a formação e retenção de jovens qualificados, passando dos atuais 4,5% de trabalhadores na área das tecnologias de informação e comunicação para 7% até 2030.

De acordo com Margarida Balseiro Lopes, no próximo ano será lançado um projeto-piloto em 10 concelhos, que a ministra não identificou, para “aproveitar as férias escolares para ensinar crianças e jovens conteúdos relacionados com robótica, programação e inteligência artificial”.

“Sabemos que já acontece com alguns jovens cujos pais têm capacidade financeira para custear estas oportunidades, mas temos de garantir a igualdade de oportunidades”, justificou a ministra.

No que diz respeito às escolas, Margarida Balseiro Lopes referiu também que o plano de ação para 2025-2026 prevê igualmente a revisão dos currículos para reforçar o ensino de conteúdos digitais, sem adiantar mais detalhes.