A carne de vaca será substituída "por outros nutrientes que irão ser estudados, mas que será também uma forma de diminuir aquela que é a fonte de maior produção de CO2 que existe ao nível da produção de carne animal".

Por ano, cerca de 20 toneladas de carne de vaca são consumidas nas 14 cantinas universitárias da UC.

O presidente da AAC considera que a sociedade não pode "continuar a assobiar para o lado" e que a medida tomada pela UC é o "primeiro passo de muitas iniciativas" para reduzir a pegada ecológica dentro da instituição.

Daniel Azenha desvaloriza as criticas de algumas organizações agrícolas e associações de produtores, considerando que a medida não os vai afetar na produção.

"Criticas vão existir sempre, mas já chega. Chegámos a um limite em que é preciso atuar", salientou o dirigente estudantil.

Várias organizações, como a Confederação Agrícola de Portugal, a Associação dos Produtores de Leite de Portugal, Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal (Confagri) e a Associação Portuguesa dos Industriais de Curtumes (APIC) criticaram a decisão da UC de eliminar a carne de vaca dos menus das cantinas universitárias.

Especialista considera "alarmista" eliminação da carne de vaca das cantinas

Um especialista do departamento de Ambiente da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP) considera que a decisão de eliminar o consumo de carne de vaca das cantinas universitárias de Coimbra é "drástica" e "alarmista".

Em declarações à Lusa, António Guerner, docente e membro da Comissão do Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território da FCUP, afirmou hoje que a decisão tomada pelo reitor da Universidade de Coimbra (UC) foi "demasiado drástica".

"As medidas não devem ser adotadas de forma drástica, porque isto pode ser um exemplo interessante, que pode dar um pequeno contributo para a diminuição do aquecimento global, mas vai criar um alarmismo social e outro tipo de problemas junto da cadeia económica de produção de carne de vaca", salientou.

Para António Guerner, esta medida pode não ser "totalmente eficaz", uma vez que deveria ter sido "acompanhada de uma campanha de consciencialização do consumidor" e dar a "liberdade ao consumidor consciente de escolher aquilo que prefere".

Em causa está a libertação do gás produzido pelos dejetos dos bovinos, o gás metano, que segundo António Guerner, em estado de decomposição e fermentação "contribui de forma mais acentuada do que o CO2 [dióxido de carbono] para o aquecimento global".

"Em termos técnicos, uma molécula de gás metano tem um contributo para o aquecimento global muito superior do que uma molécula de CO2", explicou, alertando que os dejetos de todos os animais libertam este gás.

"Todos os dejetos de qualquer animais produzem metano, produzem é em diferentes concentrações e quantidades", frisou.

Na sua perspetiva, o Estado, à semelhança do que fez com os produtos que continham excesso de sal e de açúcar, "também poderia taxar o consumo de carne de vaca", lembrando existirem ainda outras "alternativas mais amigas do ambiente".

"O metano produzido pela fermentação dos dejetos dos bovinos poderia ser aproveitado para produzir eletricidade. Há instalações experimentais em algumas pecuárias na Europa que conseguem canalizar o metano produzido e esse metano é transformado em eletricidade", concluiu.