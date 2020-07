As pessoas mais altas têm uma maior probabilidade de serem infetadas com o novo coronavírus. A conclusão é retirada de um estudo liderado pela universidade de Manchester, que analisou duas mil pessoas, no Reino Unidos e Estados Unidos.

A investigação constatou que a transmissão do vírus através de aerossóis é "muito significativa", o que justifica que, os participantes no estudo, com mais de 1.82 metros de altura, tivessem o dobro da probabilidade de testar positivo à Covid-19.

"Os resultados deste estudo, no que toca à associação entre a altura e o diagnóstico, sugerem que a transmissão através de gotículas não é o único mecanismo de transmissão e que a transmissão via aerossóis é possível", explica Evan Kontopantelis, da Universidade de Manchester.