O afundamento de uma parte da cratera na encosta sudeste do famoso vulcão causou um transbordo e um deslizamento de lava ao longo do flanco ocidental. No entanto, o fenómeno não colocou em risco as aldeias habitadas perto do vulcão, ressaltou um funcionário do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) à agência Agi.

"Já vimos situações piores", comentou Stefano Branca, diretor do INGV de Catânia, considerando que o fenómeno que começou ao final da tarde "não foi nada preocupante".

Os bombeiros disseram no Twitter que, mesmo assim, estavam a monitorizar a evolução da situação em três pequenas cidades nos arredores do vulcão: Linguaglossa, Fornazzo e Milo.

As imagens da erupção no final da tarde mostram uma coluna impressionante de cinzas rosa no topo do cume coberto de neve do vulcão.

Ao anoitecer, a nuvem já se tinha dissipado, mas o Etna continuou a despejar vários fluxos de lava incandescente.

O Etna, com uma área de cerca de 1.250 km2, é o vulcão ativo mais alto (3.324 m) da Europa, com erupções frequentes há cerca de 500.000 anos.