O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, 26 de novembro, que não acredita no relatório divulgado na semana passada pelo seu próprio governo a alertar para grandes perdas económicas caso as emissões de carbono continuem a provocar alterações climáticas.

"Eu não acredito", disse Trump na Casa Branca, acrescentando que os Estados Unidos não tomarão medidas para reduzir as emissões se o mesmo não for feito noutros países.

Trump disse que leu "alguns" trechos do relatório e que estava "bom". No entanto, ele rejeitou o alerta central na Avaliação Nacional do Clima, que indica que haverá perdas de centenas de milhares de milhões de dólares e problemas de saúde humana até o final do século devido às mudanças climáticas se não houver uma "mitigação global substancial e sustentada".

"Não, não, eu não acredito", repetiu. "É preciso envolver a China e o Japão e toda a Ásia e todos esses outros países, sabe. Este (relatório) dirige-se ao nosso país", disse ele.

"Agora estamos mais limpos do que já fomos. E isso é muito importante para mim", considerou Trump. "Mas se estamos limpos, mas todos os outros lugares da Terra estão sujos, isso não é tão bom. Então, eu quero ar limpo, eu quero água limpa, isso é muito importante", completou o presidente dos EUA.

De acordo com o relatório, as mudanças climáticas "causarão perdas crescentes à infraestrutura e propriedade americanas e deterão a taxa de crescimento económico ao longo deste século".

Os efeitos vão afetar o comércio global, os preços de importação e exportação e os negócios dos EUA com operações no exterior e cadeias de fornecimento, acrescentou.

A administração Trump tem seguido uma agenda pró-combustíveis fósseis. A antiga secretária de Estado e ex-candidata à presidência dos EUA, Hillary Clinton, acusou o executivo de estar a tentar ocultar o relatório.