Novas estimativas do órgão estatal de saúde pública para o controlo de doenças [CDC] mostraram esta quinta-feira, 16 de agosto, que as mortes por overdose aumentaram em 2017 quase 7%, para um recorde de 71.568, muito mais que os óbitos por acidentes de trânsito, relacionados com armas de fogo ou suicídios.

Nos Estados Unidos, foram registados 67.114 casos de mortes por overdose em 2016 e um pouco mais de 54.207 no ano anterior, segundo o CDC.

As mortes aumentaram em 38 dos 50 estados do país. A maioria das mortes aconteceram na Flórida, Califórnia, Pensilvânia e Ohio.

Os aumentos maiores, em termos percentuais, aconteceram na Carolina do Norte, com um aumento de 22,5%, e em Nebraska, com uma subida de 33,3%.