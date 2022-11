O avião, que transportava 53 cães para adopção de Nova Orleães para vários abrigos, fez uma aterragem de emergência no campo de golfe dos Lagos Ocidentais em Pewaukee, no estado do Wisconsin, conta o The Guardian.

Tanto os cães como as três pessoas a bordo sofreram ferimentos, mas não há vítimas mortais a registar.

O avião ficou gravemente danificado depois de acertar em árvores no percurso. As asas foram totalmente arrancadas e foi derramado combustível.

Não é claro o que causou a aterragem de emergência do avião. O incidente está a ser investigado pelo National Transportation Safety Board e pela Federal Aviation Administration.

Entretanto, os cães estão em tratamento veterinário e, logo que estejam restabelecidos, seguem para adoção.