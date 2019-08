Joe Biden partilhou o palco do Teatro Fox de Detroit (estado do Michigan), na segunda noite do debate democrata, com os senadores Kamala Harris e Cory Booker, o autarca de Nova Iorquem Bill de Blasio, e o ex-secretário da Habitação Julian Castro, além de outros cinco aspirantes à nomeação para as primárias do partido.

A primeira parte do debate centrou-se no sistema de saúde, principal preocupação dos norte-americanos. Biden tornou-se alvo das críticas dos restantes intervenientes quando a questão da imigração ilegal se tornou o tema dominante.

Julian Castro, que integrou a administração de Barack Obama, tal como Biden, defendeu a descriminalização da entrada de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, posição que o ex-vice-Presidente rejeitou.

"Nunca tinha ouvido o secretário [Castro], e estivemos juntos em muitas reuniões, a falar nisto", disse Biden.

"Parece que um dos dois aprendeu as lições do passado e outro não", respondeu Castro, único latino entre os candidatos democratas, acrescentando ser necessária coragem para a questão da imigração.

"Tenho coragem suficiente para afirmar que o seu plano não faz qualquer sentido", respondeu Biden.

Neste momento, Blasio criticou o número de deportações de imigrantes ilegais durante o Governo Obama, superior ao do atual Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante os primeiros dois anos de mandato.

Perante as evasivas do antigo responsável, Blasio perguntou a Biden se tinha feito algo para travar as deportações.