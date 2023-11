“O USS Thomas Hudner disparou e destruiu numerosos drones de ataque lançados a partir da região do Iémen controlada pelos Huthis”, disse o Centcom na rede social X (antigo Twitter).

“Os drones foram abatidos enquanto o navio de guerra patrulhava o Mar Vermelho. O navio e a tripulação não sofreram danos ou ferimentos”, acrescentou.

Os Huthis anunciaram, no final de outubro, que realizariam ataques contra Israel até que este pusesse fim à sua ofensiva contra Gaza, para defender “o direito do povo palestiniano à autodefesa”.

Os rebeldes do Iémen reivindicaram na quarta-feira o disparo de um míssil de cruzeiro contra o sul de Israel e que foi intercetado pela aviação israelita, afirmou o porta-voz do grupo armado apoiado pelo Irão.

“As nossas forças lançaram mísseis contra vários alvos militares da entidade israelita”, escreveu no X o porta-voz do braço armado dos Huthis, Yahia Saree.

“Continuaremos a realizar operações militares até que a agressão israelita contra o povo palestiniano em Gaza e na Cisjordânia termine”, acrescentou.

O Exército israelita afirmou na quarta-feira ter intercetado um míssil de cruzeiro que avançava em direção ao sul do país.

Uma aeronave de combate “intercetou com sucesso um míssil de cruzeiro disparado contra Israel”, após relatos de uma intrusão no espaço aéreo perto da cidade de Eilat, afirmou-se num comunicado do exército, acrescentando que “não houve infiltração em território israelita”.

A guerra entre o Hamas e Israel, desencadeada pelo ataque do movimento islâmico palestiniano em solo israelita em 7 de outubro, suscita receios de uma escalada regional, em particular envolvendo o chamado “eixo de resistência” contra Israel, que conta com grupos apoiados pelo Irão incluindo, além do Hamas, do grupo libanês Hezbollah e dos Huthis.

No domingo, os Huthis alegaram ter apreendido um navio comercial, o Galaxy Leader, propriedade de um empresário israelita, no Mar Vermelho, em retaliação pela investida militar contra a Faixa de Gaza.

Em 9 de novembro, os militares israelitas afirmaram que o seu mais recente intercetador de mísseis balísticos hipersónicos, o sistema Arrow 3, tinha destruído pela primeira vez um alvo que se dirigia para Israel a partir do Mar Vermelho.

Em 20 de outubro, um navio da Marinha dos Estados Unidos no Mar Vermelho abateu mísseis e ‘drones’ disparados por rebeldes Huthis, possivelmente contra Israel, segundo o Pentágono.

A guerra entre Israel e o Hamas fez até agora na Faixa de Gaza mais de 14 mil mortos, na maioria civis, e mais de 33.000 feridos, de acordo com o mais recente balanço das autoridades locais, e 1,7 milhões de deslocados, segundo a ONU.