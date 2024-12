Os Estados Unidos anunciaram hoje a libertação de 20 mil milhões de dólares para a Ucrânia, no âmbito de um empréstimo de 50 mil milhões de dólares prometido por países do G7, em colaboração com o Banco Mundial.

“Os Estados Unidos cumpriram o seu compromisso de outubro (…), transferindo estes fundos” para a iniciativa do Banco Mundial dedicada à Ucrânia, “através da qual serão disponibilizados” a Kiev, explicou o Departamento do Tesouro norte-americano, num comunicado. Esta contribuição dos Estados Unidos — para um fundo aprovado pelo conselho executivo do Banco Mundial, em outubro, para apoiar a Ucrânia com contribuições dos Estados Unidos, Canadá e Japão – será reembolsada através da devolução dos juros dos ativos russos congelados devido às sanções ocidentais.