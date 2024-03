De acordo com a agência Reuters, o tabuleiro da ponte Francis Scott Key caiu nas águas do rio Patapsco após a colisão de um navio cargueiro.

As imagens, captadas por uma transmissão de vigilância, mostram o tabuleiro desta ponte de Baltimore, no estado de Maryland, a cair ao rio quase instantaneamente após a colisão. Esta infraestrutura, inaugurada em 1977, tinha três quilómetros de comprimento e servia a área do porto desta cidade norte-americana.

"Todas as faixas de rodagem foram encerradas em ambos os sentidos devido a um incidente na ponte I-695 Key Bridge. O tráfego está a ser desviado", afirmou a Autoridade de Transportes de Maryland numa publicação na rede social X.

As equipas de emergência no local estão à procura de, pelo menos, sete pessoas que se acredita estarem na água, informou Kevin Cartwright, diretor de comunicações dos bombeiros de Baltimore, à Associated Press.

Segundo Cartwright, as autoridades receberam chamadas de emergência por volta das 1:30 da manhã (hora local, 05:30 em Lisboa), informando que uma embarcação que saía de Baltimore tinha batido numa coluna da ponte, provocando o seu colapso.

Sabe-se agora que, na altura da colisão, encontravam-se vários veículos na ponte, incluindo um camião com atrelado. "O nosso objetivo neste momento é tentar salvar e recuperar estas pessoas", disse Cartwright.

O diretor de comunicação afirmou que era muito cedo para saber quantas pessoas foram afetadas, admitiu que o colapso está a ser encarado como um "incidente de vítimas em massa em desenvolvimento".

Cartwright adiantou ainda que parece haver "alguma carga ou retentores pendurados na ponte", criando condições inseguras e instáveis e complicando a operação de resgate. "Trata-se de uma emergência grave", afirmou.

O presidente da Câmara, Brandon M. Scott, e o responsável da região de Baltimore, Johnny Olszewski Jr., disseram que o pessoal de emergência estava a responder e que os esforços de socorro estavam em curso.