Um tiroteio na sede da YouTube, no norte da Califórnia, levou à intervenção da polícia e de equipas médicas esta terça-feira. Um balanço feito pela polícia local confirma a existência de quatro feridos.

Relatos de tiros junto da sede da empresa YouTube, em San Bruno, no estado da Califórnia (costa oeste dos Estados Unidos), levaram à intervenção da polícia e de equipas médicas esta terça-feira. Por volta das 14:38 (22:38 em Lisboa), as autoridades locais diziam aos jornalistas que pelo menos quatro pessoas ficaram feridas no incidente que ocorreu por volta das 13:00.

Uma mulher, que se presume ser a autora dos disparos, foi encontrada morta com "um ferimento auto-infligido", dise o responsável pela polícia de San Bruno, Ed Barberini.

A BBC dá conta de vários tiros nas proximidades da sede e o site The Hill divulgou no Facebook que vários empregados da empresa estão a enviar mensagens via rede social Twiter sobre a presença de um “atirador ativo” na sede da Youtube.

A polícia de San Bruno, também via Twitter, aconselhou as pessoas a manterem-se afastadas da zona, acrescentando que já tem efetivos na área.

A Google, dona da YouTube, disse, citada pela BBC, que está a investigar um eventual "incidente com armas de fogo".

Um dirigente autárquico, Connie Jackson, afirmou que tem havido múltiplos telefonemas para o número de urgência, a dar conta de disparos e que a polícia e os bombeiros já responderam.

Na rede social Twitter, as autoridades locais confirmam estar a tomar conta de uma ocorrência numa morada que corresponde à da sede da empresa, que detém um dos principais 'sites' de partilha de vídeos na Internet. Mais tarde, a polícia de San Bruno acrescentou tratar-se de "um atirador ativo", no cruzamento das ruas em que se encontra a sede do YouTube.

"Estávamos numa reunião quando ouvimos pessoas a correr porque estava a estremecer o chão. A primeira coisa em que pensámos foi num sismo", disse Todd Sherman, um gestor de produto da YouTube, na rede social Twitter.

Imagens da televisão local mostram empregados da tecnológica a abandonar o edifício com as mãos ao alto.

Imagens vídeo obtidas por um helicóptero de uma estação televisiva mostram agentes da polícia a juntar pessoas fora do edifício e veículos da polícia a rodear a área.

A polícia de San Bruno afirmou que não podia dar mais informação.

Telefonemas e mensagens de correio eletrónico enviados para representantes da Youtube ainda não foram respondidos.

Em atualização