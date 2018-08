O senador do Arizona e antigo candidato presidencial decidiu colocar um fim aos tratamentos ao tumor cerebral que lhe foi detetado há um ano.

A família do senador norte-americano John McCain anunciou esta sexta-feira que o congressista decidiu parar com tratamentos contra o tumor cerebral que lhe foi detectado há um ano.

"A doença e o envelhecimento inexoráveis deram o seu veredicto. Com a sua habitual determinação, decidiu por fim ao seu tratamento médico", escreveu a família McCain em comunicado.

McCain luta desde o ano passado contra um glioblastoma, uma forma de tumor maligno no cérebro, que forçou o veterano da guerra do Vietname a reduzir a sua participação no Congresso.

Candidato à presidência dos Estados Unidos em 2008, venceu a disputa pela vaga republicana com Mike Huckabee, Rudolph Giuliani e Mitt Romney. Mais tarde, perdeu a corrida à Casa Branca para o vencedor das primárias do Partido Democrata, Barack Obama.

Prisioneiro de guerra no Vietname, John McCain foi eleito pela primeira vez para a Câmara dos Representantes em 1982. É senador desde 1987.