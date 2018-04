Já é conhecida a chave do Euromilhões desta terça-feira.

A combinação vencedora do concurso 27/2018 do Euromilhões, sorteada esta terça-feira, é composta pelos números 03 – 08 – 16 – 40 – 43 e as estrelas 05 e 08.

