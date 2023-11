A jovem número dois da lista do PSD às europeias, Lídia Pereira, invoca a máxima “uma vez escuteira, sempre escuteira” para assegurar estar na política “para servir” e não fecha portas a outros cargos no partido no futuro, no âmbito da campanha eleitoral para as Eleições Europeias 2019, Guimarães, 19 de maio de 2019. (ACOMPANHA TEXTO DA LUSA) TIAGO PETINGA/LUSA

© 2019 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.