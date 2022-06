O presidente do PS/Açores, Vasco Cordeiro, fala aos jornalistas durante uma conferencia de Imprensa sobre a tomada de posição do representante da República para os Açores Pedro Catarino que justificou a nomeação do social-democrata com o facto de a coligação PSD/CDS-PP/PPM (26 deputados) ter o apoio parlamentar de Chega (dois deputados) e Iniciativa Liberal (um deputado), garantindo assim maioria absoluta no hemiciclo regional, com 29 dos 57 lugares, Ponta Delgada Ilha de São Miguel, nos Açores 08 de novembro 2020. EDUARDO COSTA /LUSA

Lusa