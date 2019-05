Questionado pelos jornalistas durante a arruada final da campanha socialista para as eleições de domingo, no Chiado, António Costa considerou que as críticas são de "mau gosto", o que, segundo Costa, "infelizmente é uma nova característica" de Rio.

Num jantar-comício em Oeiras, Rio afirmou que o primeiro-ministro procurou demarcar-se do PCP e do BE, numa "encenação eleitoral" que comparou à "roda dos enjeitados", para conseguir conquistar votos aos moderados.

Durante a tradicional descida do Chiado, o penúltimo ponto da campanha do PS, Costa frisou ainda que a situação de estabilidade económica que o país alcançou é "irreversível" e que não há "novos riscos" de voltar para trás.

"Mesmo que o dr. Passos Coelho regresse à campanha eleitoral, não regressará ao Governo, nem vamos voltar à política do retrovisor, nem marcha atrás", declarou.

Questionado sobre o facto de se estar alegadamente a demarcar do PCP e do BE e isso poder comprometer futuros acordos, António Costa disse que existe apenas "um debate sobre uma visão diferente da Europa", que considera que não "surpreende" ninguém.