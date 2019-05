"O PSD e o CDS candidatam à presidência da Comissão Europeia quem pediu sanções contra Portugal com força máxima", afirmou, aqui numa referência ao alemão Manfred Weber, candidato do Partido Popular Europeu (PPE) à presidência da Comissão Europeia.

Nas declarações que fez aos jornalisitas, o cabeça de lista do PS ao Parlamento Europeu salientou o caráter "especial" do dia de hoje na sua campanha, porque está no Montijo, a sua terra.

"Está aqui a minha história de vida. Foi aqui que começou o político que sempre trabalhou para fazer coisas pela sua terra e pelo país. Estão aqui muitos amigos, colegas vereadores, colegas no Governo e deputados", disse.

Pedro Marques manifestou-se satisfeito com a sua campanha eleitoral, dizendo que tem falado sobretudo de Europa e, por outro lado, tem "resistido "às calúnias e até aos ataques de caráter" que disse estar a ser alvo, designadamente por parte do cabeça de lista do PSD.

"Não há votos fúteis, todos são importantes e não perco um segundo com essas calúnias. É uma campanha que tem os pés na terra e em vez de sobrevoar a campanha", declarou, numa nova crítica dirigida a Paulo Rangel que, na passada semana, sobrevoou de helicóptero territórios afetados pelos incêndios de 2017.

Pedro Marques procurou meter uma farpa na campanha do PSD, considerando que o presidente deste partido, Rui Rio, esteve desaparecido "uns dias"

"Não sei se isso teve a ver com as sondagens que foram sendo publicadas, mas esse é um problema do PSD", acrescentou.