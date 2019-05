O comissário europeu e mandatário nacional de Paulo Rangel, Carlos Moedas, esteve ao lado do cabeça de lista com uma bandeira azul com estrelas amarelas da União Europeia a sobressair entre o laranja das bandeiras do PSD.

“Tenho uma em casa e achei que era um bom dia para a trazer”, disse à Lusa Carlos Moedas, que iniciou a arruada com o cabeça de lista e primeiros candidatos nas Arcadas, considerada a “sala de visitas” da cidade de Braga.

José Silvano, Hugo Soares e Emídio Guerreiro, entre outros deputados e o presidente da câmara, Ricardo Rio, integraram comitiva do cabeça de lista, percorreram as ruas do centro, distribuindo panfletos, canetas e beijinhos, e andaram por entre as bancas de uma feira anual que recria o período romano da cidade.

“Vitória, vitória”, gritaram os jovens da JSD ao terminar a arruada, de novo nas Arcadas, onde Paulo Rangel subiu um murete para, ao lado dos dirigentes locais, deputados e candidatos, deixar “umas palavras de agradecimento, motivação e confiança” no último dia da campanha, afirmando esperar “um grande resultado no distrito de Braga e um grande resultado em todo o país”.

A campanha do PSD seguiu para a cidade do Porto, onde o presidente do partido, Rui Rio, irá integrar a comitiva numa arruada na Rua de Santa Catarina.