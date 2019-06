Numa nota enviada à imprensa, o porta-voz do Governo liderado por Charles Michel recordou que o objetivo do jantar informal de hoje era “a troca de pontos de vista entre as principais famílias políticas representadas no Conselho Europeu sobre as prioridades futuras da UE e sobre a agenda estratégica”.

“A reunião foi construtiva, houve convergência quanto aos elementos da agenda estratégica. Desafios foram identificados”, resume o texto, que indica ainda que os coordenadores acordaram consultar as suas respetivas famílias políticas e permanecer em contacto permanente entre si.

O jantar informal que decorreu esta noite no Palácio d'Egmont, em Bruxelas, e que durou cerca de 03:40 horas, reuniu o primeiro-ministro português, António Costa, e o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, os coordenadores dos Socialistas europeus nas negociações, os primeiros-ministros belga, Charles Michel, e holandês, Mark Rutte, coordenadores da Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa (ALDE), e os primeiros-ministros croata, Andrej Plenkovic, e letão, Krisjanis Karins, ‘negociadores’ do Partido Popular Europeu (PPE).

Às 22:40 locais (menos uma hora em Lisboa), os seis “negociadores” saíram do Palácio d'Egmont, em comboio, escoltados por batedores, sem prestar declarações à imprensa.

Na nota divulgada pelo Governo belga, no final da reunião, os seis coordenadores ressalvam que “este processo informal não substitui as discussões formais ao nível do Conselho e do Parlamento Europeu, assim como o mandato dado ao presidente do Conselho”, Donald Tusk, que esteve reunido esta manhã em Lisboa com António Costa, no âmbito do seu périplo de consultas junto dos líderes europeus.

No Conselho Europeu informal da semana passada, os líderes das três principais famílias políticas europeias decidiram designar seis coordenadores para conduzir as negociações sobre a escolha dos altos cargos da UE.