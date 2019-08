O relatório refere ainda que "estas são maioritariamente peças editadas, estando ausentes peças de opinião e sendo raras as de análise política e de entrevista", além de que "também não se observa a existência de peças de sátira e de crónica".

Ainda nos noticiários da RTP1, "79% das peças concentram-se em protagonistas das cinco candidaturas com deputados eleitos para o Parlamento Europeu, em 2014".

No caso da TVI, "registam-se 105 peças com a presença de candidaturas", ou seja, "cerca de 3% do tempo total de noticiários analisados", sendo que estas "são maioritariamente peças editadas, sendo residuais as peças de opinião e de sátira".

A ERC refere que "não se observa a existência de peças de entrevista e análise política", adiantando que "82% das peças concentram-se em protagonistas das cinco candidaturas com deputados eleitos para o Parlamento Europeu" no sufrágio anterior.

A RTP2 teve "71 peças com a presença de candidaturas", representando "cerca de 4% do tempo total de noticiários analisados", sendo "maioritariamente peças editadas, complementadas com uma peça de opinião, de análise de sondagens sobre a eleição".

O relatório aponta que "não existem diretos para acontecimentos planeados no âmbito da campanha" e que "84% das peças são protagonizadas pelas cinco candidaturas" já com assento no Parlamento Europeu.

No caso da CMTV, foram registadas 27 peças com a presença de candidaturas às eleições, o que "representam cerca de 4% do tempo total de noticiários analisados".

"Estas são maioritariamente peças editadas, sendo saliente a percentagem de peças de opinião, apesar de se referirem somente a quatro observações", refere a ERC, que aponta que as peças de análise política e entrevista "são residuais".

"Não se observa a existência de peças de sátira ou crónica, verificam-se seis peças com ligação em direto", adianta, referindo que "80% das peças são protagonizadas por pelo menos uma das cinco candidaturas" com deputados eleitos em 2014.