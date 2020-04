Após a denúncia, a Europol entrou em contacto com as autoridades singapurenses para bloquear o pagamento e para deter o suspeito que iria receber a verba, o que se concretizou no final de março.

Na nota, o serviço europeu de polícia reforça o alerta feito há dias, de que “os criminosos estão a aproveitar-se rapidamente das oportunidades para explorar esta crise, adaptando a sua forma de operação”, pedindo cautela aos cidadãos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 70 mil.

Dos casos de infeção, mais de 240 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 676 mil infetados e mais de 50 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos.