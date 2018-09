No segundo dia do Fórum Socialismo 2018, a ‘rentrée’ política do BE que, até domingo decorre em Leiria, "Pelo direito à morte assistida" era um dos debates mais esperados, contando com a participação do deputado único do PAN, André Silva, do deputado do PS Pedro Delgado Alves e do médico Bruno Maia, do Movimento Cívico para a Despenalização da Morte Assistida.

"As próximas eleições legislativas necessariamente não vão ser sobre este único tema e, portanto, não há aqui um nexo causal imediato, mas é claríssimo para todos que está enraizada na matriz e nos programas de quem os apresentou de que este passo [a despenalização da eutanásia] será dado mais cedo ou mais tarde", antecipou Pedro Delgado Alves.

O deputado socialista considerou que em termos futuros - depois da despenalização da eutanásia ter sido chumbada no parlamento no final de maio - "a sociedade civil é um elemento mobilizador fundamental", sendo preciso "reforçar a posição maioritária no quadro parlamentar que se segue".

Para Pedro Delgado Alves, "a votação parlamentar renhida" de dia 29 de maio dos quatro projetos de lei de PS, BE, PEV e PAN "foi bem reveladora de que pode não existir ainda um consenso parlamentar materializado numa maioria parlamentar, mas que ele ultrapassa as fronteiras dos partidos".

"E é revelador já de um debate que a sociedade civil teve e que está a contaminar os vários partidos", considerou, dando o exemplo do PSD, em que "muitos dos seus deputados e dos seus dirigentes publicamente tomaram posição" a favor da eutanásia.