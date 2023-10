Uma investigação da BBC revelou a existência de uma rede altamente organizada que utilizava um intermediário — identificado como James Jacobson — para encontrar jovens para os eventos com Mike Jeffries e Matthew Smith, entre 2009 e 2015.

Até agora, oito homens disseram à BBC que participaram nesses eventos de carácter sexual e alguns alegaram ter sido explorados ou abusados, nas residências de Mike Jeffries em Nova Iorque e em hotéis de luxo em todo o mundo, incluindo em Londres, Paris, Veneza e Marraquexe.

Alguns destes homens alegaram ter sido inicialmente enganados sobre a natureza dos eventos ou não terem sido informados de que havia sexo envolvido. Outros disseram ter percebido que os eventos seriam sexuais, mas não exatamente o que se esperava deles.

É ainda referido que que Mike Jeffries e Matthew Smith se envolveram em atividades sexuais com cerca de quatro homens ou os "orientaram" para terem relações sexuais uns com os outros. Depois disso, os homens disseram que os funcionários do evento lhes entregavam envelopes com milhares de dólares em dinheiro.

Todos os homens que falaram com a BBC afirmaram ter sido obrigados a assinar acordos de confidencialidade e dizem ter tido pouco tempo para o ler e que não lhes foi permitido guardar cópias, mas que sabiam que poderiam ser processados se falassem sobre o assunto a alguém.

Mike Jeffries, de 79 anos, e Matthew Smith, de 60, não se manifestaram até agora quanto às acusações, tendo sido contactados por carta, e-mail e telefone, ao longo de várias semanas, mas a Abercrombie & Fitch, que detém também a marca Hollister, afirmou estar "chocada e enojada" com o alegado comportamento.

Por sua vez, James Jacobson — o intermediário, atualmente com 70 anos de idade — afirmou numa declaração através do seu advogado que ficou ofendido com a sugestão de "qualquer comportamento coercivo, enganador ou forçado" e garante que "não tinha conhecimento de qualquer conduta desse tipo por parte de outros".

Dois antigos procuradores dos Estados Unidos, que analisaram de forma independente os documentos e testemunhos revelados pela BBC, apelaram a uma investigação para determinar se podem ser apresentadas queixas por tráfico sexual.

Ao longo de duas décadas, a partir dos anos 90, Mike Jeffries transformou a A&F, então uma loja de roupa tradicional em dificuldades, num retalhista multimilionário para adolescentes, vendendo "sex appeal", com modelos masculinos sem camisa e outdoors provocantes.