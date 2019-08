James Comey, que foi demitido de diretor do FBI em maio de 2017, tendo sido desde então uma voz crítica do Presidente Republicano, não será processado por violar os procedimentos da agência federal, mas poderá sofrer sanções administrativas, de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça.

James Comey é acusado de ter ficado com registo das sete reuniões que teve com Donald Trump, entre janeiro e abril de 2017, à revelia do que está instituído nas regras do FBI, num ato que o Departamento de Justiça considera ser “um exemplo perigoso”.

A acusação é resultado de uma investigação do Departamento de Justiça, que tentou apurar se Comey tinha atuado de forma inapropriada, quando deu as notas a um confidente que mais tarde as passou ao jornal The New York Times.

Comey esteve ainda na origem da nomeação do promotor especial Robert Mueller - que durante dois anos investigou um alegado conluio entre a equipa de campanha de Trump e o Governo russo, nas eleições presidenciais de 2016 (o caso russo) - depois de o Presidente o ter demitido, após lhe pedir para abandonar essa investigação, de acordo com relatos da Imprensa.

“Comey violou as regras do FBI e os requerimentos enquanto funcionário do FBI, ao tomar essa decisão”, concluiu o inquérito.